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Ekonomi Esnaf kira desteği süresi ne kadar uzatıldı? Kira desteği ne zaman sona erecek?
Ekonomi

Esnaf kira desteği süresi ne kadar uzatıldı? Kira desteği ne zaman sona erecek?

Korona salgını sürecinden en çok etkilenenler arasında esnaflar gelmekte. Esnafın salgın nedeniyle sıkıntılarına bir nebze de olsun merhem olmak için esnafa verlen kira ve gelir desteği süresine ilişkin son dakika müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Peki kira desteği ne kadar uzatıldı? Kira desteği ne kadar oldu? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 19:31:00 - 2021-04-29 19:31:56
Esnaf kira desteği süresi ne kadar uzatıldı? Kira desteği ne zaman sona erecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan binlerce esnafa müjdeli haberleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilere 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükselttik. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

Kira desteği süresi ne kadar uzatıldı?

Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak. Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.”

 

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