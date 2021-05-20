Esnaf hibe destek parası ne zaman yatacak? 3 bin TL, 5 bin TL hibe ödemesi ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada esnafa 3 ile 5 bin TL hibe desteği ödeneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara toplam 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak vereceklerinin müjdesini verdi. Söz konusu hibe kapsamında birinci grup esnafa 5 bin, ikinci grup esnafa 3 bin lira destek sağlanacak.

5 Bin TL hibe hangi esnafa verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk grupta yer alan; kahve, kafe, çay bahçesi, okul personel servisi, düğün salonu, öğrenci yurdu, kantin, kırtasiye, hamam gibi 235 bin esnafa 5 bin lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

3 Bin TL hibe desteği hangi esnafa verilecek?

İkinci grupta yer alan 1 milyon 150 bin esnafa ise 3 bin lira hibe desteği verilecek. Bu grupta daha önceki desteklerden yararlanan berber gibi meslek gruplarının yanı sıra, bakım onarım, tamirat, kaporta, seyyar satıcı, sıhhi tesisat, kozmetik, oyuncak, hediyelik eşya, müzisyen, oto yıkama, tuhafiye, ayakkabı, bakırcı, çilingir, ayakkabıcı gibi esnaflar yararlanacak.

Esnafa hibe başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Esnaf hibe desteği başvurusunun nasıl yapılacağı merak ediliyor. Esnaf hibe desteği başvurusunun e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Başvuruların yapılmasından sonra esnaf hibe destek ödemelerinin yapılmaya başlanacağı açıklandı. Ancak hibe destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı ise henüz açıklanmadı. Esnaf hibe destek başvurusu için tıklayın