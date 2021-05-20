Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılacak? Esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından esnafa hibe desteği açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki grup olarak belirlenen işletmelere 3 bin TL ve 5 bin TL hibe ödemesi yapılacağını belirtti. Esnaf ve iş yeri sahipleri ise 5 bin TL hibe başvuru ekranı ve şartlarını araştırıyor. İşte, esnafa hibe desteği detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa hibe desteği açıklaması: "Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız."

3 bin TL esnafa hibe destek kime verilecek?

"Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz."

Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Daha önceki başvuruda olduğu gibi destek başvurularının elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması bekleniyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor. Şartlarla ilgili kesin bilginin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman verilecek?

Erdoğan'ın müjdelediği 5 bin ve 3 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı. Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.