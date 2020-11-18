Esnaf Destek Paketi ile 748 bin esnaf 18,6 milyar lira kredi kullandı

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında uygulamaya konulan Esnaf Destek Paketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen esnafa önemli katkı sağladı. Uygulama çerçevesinde 747 bin 801 esnaf ve sanatkar, Halkbank vasıtasıyla toplam 18 milyar 526 milyon lira kredi kullandı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve Kovid-19 salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçlarından nisan, mayıs ve haziran taksitleri ertelenmiş, temmuz, ağustos ve eylül taksitlerine 3’er ay öteleme imkanı sağlanmıştı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı düzenlemeleri kapsamında da Halkbank tarafından, nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkanı sağlamak amacıyla Esnaf Destek Paketi adı altında "işletme kredisi" ve "esnaf kredi kartı" fırsatı getirilmişti.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredi bakiyesi 2002 yılında 150 milyon lira iken bu yılın eylül ayı itibarıyla 67 milyar liraya, bu kredilerden faydalanan esnaf sayısı da 64 binden 1,5 milyona yükseldi.

- Esnafa 18,5 milyar lira kredi, 10,5 milyar lira kart limiti

Halkbank tarafından sağlanan krediler kapsamında yürürlüğe konulan, 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilen Hazine faiz destekli işletme kredisinden şu ana kadar 747 bin 801 esnaf ve sanatkar yararlandı ve toplamda 18 milyar 526 milyon lira kredi kullandırıldı.

Esnaf Destek Paketi kapsamında, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz dönemli ve 12 aya kadar vadeli kullanılabilecek şekilde düzenlenen esnaf kredi kartı sayısı da 557 bin 357’ye ulaşırken, bu kapsamda tahsis edilen kredi kartı limiti 10 milyar 519 milyon lira oldu.

Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan düşük faizli krediler için oluşan gelir kaybına yönelik 2020 yılında 2,2 milyar lira kaynak tahsis edildi, yıl içindeki artışlarla bu tutarın 3 milyar lirayı geçmesi öngörüldü. Bu amaçla 2021 yılı bütçesinde de 3,8 milyar lira ödenek ayrılması planlandı.

- Hastane borçlarının 2,8 milyar lirası daha ocakta ödenecek

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı devlete ait üniversite ve diş hekimliği fakülteleri hastanelerinin yaklaşık 8,3 milyar liralık ilaç, tıbbi malzeme ve diğer tüm alımlarından kaynaklanan borçlarını da üstlendi.

Bakanlık, bu kapsamda başvuruda bulunan firmaların yaklaşık 6,8 milyar liralık borcunu yapılandırarak 2,5 milyar lirasını ödedi, 2,8 milyar lirasını da Ocak 2021'de ödeyecek.

Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu hastanelerin mali sorunlarının çözümü konusunda önemli bir adım atılmış oldu.