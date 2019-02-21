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Esnaf ‘Başkanım’ dedi, sazla türküyle karşıladı

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:41
Esnaf ‘Başkanım’ dedi, sazla türküyle karşıladı

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Fatih Mahallesi esnafını ziyaret etti. Esnaf Döğücü’ye ‘Başkanım’ dedi, sazla türküyle karşıladı.



31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala adaylar seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü de seçim çalışmaları kapsamında mahalle buluşmaları, esnaf ziyaretleri ve dernek ziyaretleri gibi programlarla seçmenle buluşuyor. Döğücü programı kapsamında öğlen saatlerinde Fatih Mahallesi esnafı ile buluştu. Mahallede girmedik dükkan bırakmayan Av. Şeyma Döğücü, esnafa ‘Hayırlı işler’ dedi, halini hatırını sordu.



"Esnaf başkan olarak görmeye başladı bile"


Av. Döğücü ziyareti sırasında esnafı dinledi, destek ve dualarını istedi. Döğücü’yü gören esnaf ‘Hoş geldin Başkanım’ diye karşıladı. Yolda gören bazı vatandaşlar Döğücü’ye sarılmaktan kendini alamadı. Yoğun ilgi gören AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Döğücü, her vatandaş ile tek tek sohbet etti. Girdiği bir dükkanda ise Döğücü, sazla türküyle karşılandı. Dükkan sahibi olan Gülsoy Kocalı ve Gürkan Kocalı’ya dinlediği türkülerden dolayı teşekkür eden Döğücü, "Bizim sazımız türkümüz her şeyi söylüyor" dedi.



"Bayanlarımızın her zaman her yerde olmasını isteriz"


AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü’nün muvaffak olmasını istediğini dile getiren Gülsoy Kocalı, “30 senedir bağlama çalıyorum. İyi ve değerli bir insan. İnşallah muvaffak olur. Gönlündeki yere kavuşur. Esnaf olarak bütün mahallemiz adına iyi hizmet verecek insanı isteriz. Kendisine ‘Başkanımız’ dedik. İnşallah muvaffak olur. Kalbimizdeki bu. Bize hizmet eden kim olursa olsun, görüşü, partisi fark etmez. Halkımız mutlu olsun, rahata kavuşsun bize yeter. Bayanlarımızın her zaman her yerde olmasını isteriz. Çağdaşlığın gereği budur. Onlar bizlere göre daha titiz ve duyarlı oluyor “ dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:41
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