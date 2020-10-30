  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Eskrimde 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da devam ediyor
Spor

Eskrimde 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:05:52 -
Eskrimde 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da devam ediyor

KONYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da devam ediyor.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 15 ilden ve 13 farklı kulüpten 200 sporcu katılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü gününde, 12 Yaş Altı Kız Epe ve Erkek Epe kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Erkek epede Bertuğ Mehmet Çeçen birinci, Dağlar Okçur ikinci, Aslan Çağan Çelikkayalı ve Osman Mammadov üçüncü oldu. Kızlar epede birinciliği Ceylin Ecem Elgün, ikinciliği İlke Taşbaş, üçüncülüğü Nil Aksan ve Ece Salman elde etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. ..
Almanya'dan dikkat çeken Türkiye itirafı
Dünya

Almanya'dan dikkat çeken Türkiye itirafı

Almanya Hükümeti, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte Türkiye'ye yardım etmedikleri konusunda itirafta bulundu.
Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’
Gündem

Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’

FOX TV'den ayrıldıktan sonra İzmir'de yaşamaya başlayan Fatih Portakal, bugün meydana gelen depremde yaşadığı büyük korkuyu anlattı. ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay