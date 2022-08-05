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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Yalnız Kurt'a bomba transfer
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Yalnız Kurt'a bomba transfer

ATV'de yeni sezonu merakla beklenen Yalnız Kurt dizisine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan önemli bir isim dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 17:55:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Yalnız Kurt'a bomba transfer

Yalnız Kurt dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, yeni sezonu merakla beklenen Osman Sınav’ın atv için çektiği “Yalnız Kurt” dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Diziye bomba bir isim oldu.

Eşkıya’yla dikkatleri üzerine çekti

Dizinin ekibine Yalçın Hafızoğlu katıldı. Yeteneğinin yanı sıra beyefendi ve uyumlu kişiliğiyle de tanınan Hafızoğlu, “Yalnız Kurt”ta Barış Serbey karakterini oynayacak. Yakışıklı oyuncu televizyon dünyasının usta kalemlerinden Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener’in imza attığı “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisiyle yıldızlaşmıştı. 32 yaşındaki oyuncu geçen aylarda Süreç Film’in Ersoy Güler imzalı “Sen ve Ben” adlı televiyon filminde de rol almıştı.

 

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