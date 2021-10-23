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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şoke eden ölüm iddiası
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şoke eden ölüm iddiası

ATV'de yedinci sezonu merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir ayrılık iddiası gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 15:32:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şoke eden ölüm iddiası

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin beklenen yeni sezon bölümüne dair fragman yayımlandı. Salı akşamı ekranda olacak EDHO'da İlyas Çakırbeyli'nin vurulma sahnesi öne çıkacak. İzleyenler, 'İlyas öldü mü, diziden ayrıldı mı?' sorularını yönelmeye başladı.

EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal'ın hedefinde İlyas var.

Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor.

Hızır Çakırbeyli ise İlyas'ın öldüğünü ifade ediyor. Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. Ancak detaylar salı akşamı netleşecek.

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