Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş karar! Ayrılacaklar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, atv ekranının 6 yıldır parlayan yıldızlarından birisi konumunda.. Hikayesi sağlam olan, oyuncu kadrosu ile de gücünü sergileyen ve istikrarlı performansı ile de hep adından konuşturan bir dizi EDHO… Ancak bazen yapımda kimsenin beklemediği ani şoklar yaşanabiliyor.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, dizinin hayranları böyle bir şokle yüz yüze kaldı… Sanem Çelik’in canlandırdığı Ceylan karakterinin yapıma ani vedası herkesi üzdü. Zaten kadın oyuncu sayısının az olduğu ve oyuncuların bile eleştirdiği bu durumda bir kadın karakterinin daha diziden ayrılması, erkek egemen yapıyı daha da öne çıkarttı.

EDHO’nun bundan sonraki hikayesinde ise Hızır Çakırbeyli’nin Ceylan’in intikamını nasıl alacağının merakı var… İyice bilenen ve düşmanlarına karşı acımasız olmayı kafasına koyan Hızır, tek tek herkesten hesap soracak. Yani dizide büyük bir savaş başlatıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 188. yeni bölümü 30 Mart Salı akşamı yayınlanacak. Tüm kişiler kategorisinde zaman zaman Masumlar Apartmanı’nın önüne geçerek birincilikler alabilen dizi, yeni intikam dalgasının da etkisi ile daha da yüksek reytinglere ulaşabilir.

Hızır’ın ve İlyas’ın ateşi düşmanlarını yakacak ama düşman da uyumuyor ve yeni planlar yapıyor. Bir bir karakterlerin bu intikam ateşinde düştüğünü ve oyuncuların da ayrıldığını göreceksiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ceylan’ın ölümünden sonra ayrılık çanları hiç olmadğı kadar güçlü çalıyor…