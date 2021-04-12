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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık gelişmesi
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık gelişmesi

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 10:56:00 -

ATV’de ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ıın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

6 sezondur ekranlara gelen dizide bir ayrılık iddiası daha gündeme geldi.

Sabina Toziya, Dilşad Şimşek ve son olarak Sanem Çelik’in diziye vedası sonrası bir kadın karakterin de dev yapımdan ayrılacağı iddia edildi.

Ekranlara gelen 190. Bölüm fragmanında, Pelin Akıl’ın oynadığı Bahar karakteri, Hızır Çakırbeyli vurulmasın diye önüne atlıyor ve kurşunun hedefi oluyor. Dizi hayranları söz konusu sahnenin ardından Akıl’ın ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı.

Birçok dizi takipçisi, 190.bölümü heyecanla beklerken “Hızır için kurşunlarını önüne atlayan kaçıncı kadınsın be Bahar” yorumları yapıyor.

Bu arada Alparslan ayaklanması sonrası heyecanlanan dizi hayranları, söz konusu karaktere daha fazla sahnede yer verilmesi gerektiğini düşünüyor.

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