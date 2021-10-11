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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a olay isim! Ramo'dan geliyor
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a olay isim! Ramo'dan geliyor

Son olarak Ramo'da rol alan İlker Aksum, ATV'nin fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 14:05:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a olay isim! Ramo'dan geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezon çekimleri bu hafta başlıyor. Dizinin merakla beklenen 200. bölümünün 26 Ekim'de ekrana gelmesi planlanıyor.

Uğur Yücel, Levent Ülgen, Nurseli İdiz, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Osman Soykut, Eren Vurdem, Burcu Binici, Yosi Mizrahi, Servet Pandur ve Tardu Flordun gibi ünlü isimleri buluşturan diziye İlker Aksum da konuk oyuncu olacak.

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