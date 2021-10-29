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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuna dikkat çeken tepki
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuna dikkat çeken tepki

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılan oyuncu Uğur Yücel'in oynadığı Zoraki Misafir filmine katılmaması yapımcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 12:54:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusuna dikkat çeken tepki

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılan Uğur Yücel oynadığı Zoraki Misafir filminin galasına katılmadı. Filmin yapımcısı Müşvik Guluzade tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde galası yapılan ve başrollerinde Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ ve Sera Tokdemir'in oynadığı 'Zoraki Misafir' filminde beklenmedik bir olay yaşandı.

Kanyon sinemalarından galası yapılan Zoraki Misafir filmine Uğur Yücel katılmadı.

Bunun üzerine filmin yapımcısı Müşvik Guluzade, Yücel'in geceye katılmamasıyla ilgili sorulara "Bunu bana değil, Uğur Bey'e sorarsınız. Bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde tepki gösterdi.

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