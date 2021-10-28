Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7.sezonuyla ATV ekranlarında yerini alacaktı. Dizinin 200.bölümünün 26 Ekim saat 20.00'de ekranlara geleceği duyurulmuş ardındansa dizi yayımlanmamıştı. Dizinin yayımlanacağı saatte ekranlara Baba Parası isimli film geldi. Diziyi yakından takip edenler ise EDHO'nun yeni sezonunu ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi kanalda? EDHO yeni sezonu hangi kanalda olacak?

EDHO 200.bölümünün hangi gün ekranlara geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon kadrosuna 12 yeni ismi dahil eden dizinin 2 Kasım’da yayımlanacağı kulislerde konuşulsa da şimdiye kadar bir açıklama olmadı. Öte yandan dizinin kanal değiştireceği, EDHO’nun 7.sezonunun ATV ekranlarında yer alacağı ileri sürüldü. Bu konuda da bir açıklama mevcut değil.

EDHO yeni sezonda kadroya dahil olan isimler ve karakterleri şöyle:

Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni

Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam

Anna Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı

‘Masa’nın yeni üyesi Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa

‘Masa’nın yeni üyesi Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı