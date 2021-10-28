Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi kanalda? EDHO yeni sezonu hangi kanalda olacak?
EDHO kanalı mı değişti? 200.bölümüyle Salı akşamı ekrana gelmesi beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin yeni bölümü yayımlanmadı. Bu gelişmenin ardından dizinin yeni sezon ilk bölümünün ne zaman ekranlara geleceği araştırılmaya başladı. Son iddia ise dizinin yayımlanacağı kanala ilişkin oldu? Peki, EDHO kanalı mı değişiyor. EDHO yeni sezon hangi kanalda?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7.sezonuyla ATV ekranlarında yerini alacaktı. Dizinin 200.bölümünün 26 Ekim saat 20.00'de ekranlara geleceği duyurulmuş ardındansa dizi yayımlanmamıştı. Dizinin yayımlanacağı saatte ekranlara Baba Parası isimli film geldi. Diziyi yakından takip edenler ise EDHO'nun yeni sezonunu ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi kanalda? EDHO yeni sezonu hangi kanalda olacak?
EDHO 200.bölümünün hangi gün ekranlara geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon kadrosuna 12 yeni ismi dahil eden dizinin 2 Kasım’da yayımlanacağı kulislerde konuşulsa da şimdiye kadar bir açıklama olmadı. Öte yandan dizinin kanal değiştireceği, EDHO’nun 7.sezonunun ATV ekranlarında yer alacağı ileri sürüldü. Bu konuda da bir açıklama mevcut değil.
EDHO yeni sezonda kadroya dahil olan isimler ve karakterleri şöyle:
Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni
Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam
Anna Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı
‘Masa’nın yeni üyesi Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa
‘Masa’nın yeni üyesi Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu
Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası
Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni
Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu
Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı