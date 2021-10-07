Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için bomba karar!

Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 6 sezon boyunca 199 bölüm yayınlandı. Dizinin yeni sezonu da heyecanla bekleniyor. Dizide çekimlerin başlama kararı alınırken, yeni oyuncular eklenmesi konusunda da bir kararlılık söz konusu.

Dizinin ekibine yeni ünlülerin katılması 7. sezonu daha da önemli bir duruma getirdi. Uğur Yücel ile birlikte Levent Ülgen yeni sezonda dizide boy gösterecek.

Farklı bir hikaye ve kadroya katılan yeni karakterlerle birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine milyonları ekrana kilitleyecek.

Çekimler başlayacak

Öte yandan dizinin geçiken çekimlerinin başlaması kararı alındı. Henüz sete çıkmayan dizi ekibi son hazırlıkları sürdürüyor. Yeni oyuncular ile ve yeni hikayeyle hayranların merakla bekledikleri atv dizisinin önümüzdeki günlerde sete çıkması bekleniyor. Diziye yeni isimlerin de katılacağı yönünde bilgiler var.

Sevilen diziden geçen sezon birçok önemli isim ayrıldı. Sabina Toziya, Ocak ayında projeden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı. Toziya, Ağustos ayında ise yaşamını yitirdi. Dilşad Şimşek, Sanem Çelik, Savaş Özdemir, Pelin Akil, Hüseyin Avni Danyal, Ali Sürmeli, Ali İpin gibi önemli isimler de altıncı sezonda hikayeye veda ettiler.

Bu kadar önemli isimlerin diziye vedasının ardından yeni sezonun ilgi çekici olması için Uğur Yücel ve Levent Ülgen ile anlaşma yapılması önemli bir karar olarak dikkat çekti.