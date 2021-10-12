Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni sezona ne zaman başlayacak?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Atv dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık 3 aylık bir süre geçti. Yeni sezon dizilerinin başlayalı bir hayli olmasına karşın Oktay Kaynarca’nın Ozan Emre Yıldırımer’in başrolünü üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı da merak ediliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın günü salı olduğundan EDHO hayranları bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? sorularını sormakta. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün (12 Ekim Salı) ATV yayın akışında görünmüyor.

ATV yayın akışı 12 Ekim 2021

19:00 atv ana haber

20:00 Çakallarla Dans 5 - Yabancı Sinema

22:00 Kuruluş Osman 65.Bölüm

01: 30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

03: 40 Çakallarla Dans 5 - Yabancı Sinema

05: 40 Maraşlı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon ilk bölümü 26 Ekim Salı Akşamı ATV ekranında olacak. Dizi 15 Haziran akşamı yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yapmıştı. 26 Ekim akşamı Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi 200. bölümü ile ekranlara gelecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ayuncuları kimler?

İlker Aksum, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile karşımıza çıkacak.