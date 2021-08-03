“Eskisinden daha yeşil ve güçlü yapmak için çalışacağız”

MÜSİAD Başkanı Kaan, yangına maruz kalan bölgelerin, en kısa sürede eski haline, hatta eskisinden daha güçlü bir duruma getirilmesi adına yapılacak çalışmaların şimdiden başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Bizler de MÜSİAD olarak fidan dikimi ve bağış destekleri ile bu çalışmalara katılıyoruz. yetkililerinin talepleri ve acil ihtiyaçlar doğrultusunda gerek insan gücü gerekse lojistik destek ile bu büyük mücadeleye katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için tek yürek olarak çabalayan milletimizin ve devletimizin yanında yer alıyoruz. Bu noktada, ormanlarımızdaki son alev ortadan kalkana kadar, tüm imkanlarımızla elimizden geleni fazlasıyla ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz.”