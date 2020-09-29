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Spor Eskişehirspor gole hasret kaldı
Spor

Eskişehirspor gole hasret kaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:10:48 -
Eskişehirspor gole hasret kaldı

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunun geride kalan 3 haftasında rakip ağları sarsamadı.

Altyapısında yetişen futbolcuların ağırlıklı olduğu kadrosuyla sezona başlayan siyah-kırmızılı takım, ilk hafta konuk olduğu Ankaraspor'a 1-0 yenildi.

Sezonun 2. haftasında da sahasında Adanaspor ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Eskişehirspor, ligin 3. haftasında İzmir'de Altay'a 6-0 mağlup olunca gol hasretini 3 maça çıkarttı.

Ligde yaptığı 3 maçta kalesinde 7 gol gören siyah-kırmızılılarda, Altay maçının ardından teknik direktör Mustafa Özer'in de görevine son verildi.

Gol sorununu bir türlü çözemeyen Eskişehirspor ligin 4. haftasında, 4 Ekim Pazar günü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

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