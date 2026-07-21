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Gündem Ümit Özdağ’ın hoşuna gitmeyecek! Suriye özlenen günlerine dönüyor
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Ümit Özdağ’ın hoşuna gitmeyecek! Suriye özlenen günlerine dönüyor

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Ümit Özdağ’ın hoşuna gitmeyecek! Suriye özlenen günlerine dönüyor

Komşumuz Suriye'den gelen sevindirici haberler mülteci sömürüsü yapan ırkçı odakları rahatsız etmeye devam ederken, Suriye Turizm Bakanlığı İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklama gündeme bomba gibi düştü. 2026 yılının ilk yarısında ülkeyi ziyaret eden turist sayısında kaydedilen tarihi artış, bölgedeki normalleşmenin ve huzur ortamının en net kanıtı oldu.

Suriye'yi 2026 yılının ilk yarısında ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 artarak, 1 milyon 670 binden 3 milyon 520 bine yükseldi.

Suriye Turizm Bakanlığı İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 670 bin olan ziyaretçi sayısının yüzde 111 arttığı belirtildi.

Buna göre, farklı ülkelerden turist sayısı yüzde 448, Arap turist sayısı ise yüzde 107 yükselirken, yılın ilk 6 ayında Suriye'yi ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 520 bine ulaştı.

Kurum yetkilileri, kaydedilen büyüme oranlarının Suriye'ye yönelik güvenin arttığını ve ülkeye olan bölgesel ve uluslararası talebin yükseldiğini gösterdiğini ifade etti.

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Yorumlar

Ahmet Kar

Bizde geri dönüyorlar sanmıştık.

Özdağ

Aksine, Ümit Özdağ bu konunun bir İsrail projesi olarak Suriyeli Arapların ve Türklerin Türkiye'ye sürülerek yerlerine Kürtlerin yerleştiğini, böylece Kürdistan projesinin Suriye'ye getirilmek istendiğine işaret ediyor. Suriyeli Suriye'de yaşamalı.
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