Kavurucu yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte... Aşırı terleme nasıl önlenir? Uzmanı duyurdu

Demir, botulinum toksin (botoks) uygulamasının ince iğneler yardımıyla koltuk altına uygulandığını aktararak, "İşlem sonrasında hasta günlük yaşamına hemen dönebiliyor. Tedavinin etkisi birkaç gün içinde başlamasına rağmen ideal sonuca ulaşmak için yaklaşık iki hafta bekliyoruz. Uygulamanın etkisi ortalama 4 ila 6 ay devam ediyor. Terleme düzeyi çok yüksek olmayan kişilerde yaz ayları öncesinde yapılan tek uygulama yeterli olabiliyor. Bazı hastalarda ise yılda iki kez uygulama yapılabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.