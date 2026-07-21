Kavurucu yaz sıcaklarına çözüm geldi! ŞOK'ta 22 Temmuz Çarşamba günü serinleten indirimler

Şok, 22 Temmuz Çarşamba günü kavurucu yaz sıcaklarını unutturacak, adeta bir mühendislik harikası olan Aprilla ayaklı vantilatörü satışa çıkarıyor. Gelişmiş 3 kademeli hız ayarıyla evinizde tatlı bir meltemden güçlü bir esintiye kadar dilediğiniz lüks atmosferi yaratma gücü tamamen sizin elinizde. Akıllı salınım fonksiyonu sayesinde ferahlığı odanın en uç köşelerine bile kusursuzca ulaştıran bu cihaz, geniş alan serinletme etkisiyle tüm evi bir anda canlandırıyor. Ürün, sessiz çalışma performansı, en derin uykularınızda bile size varlığını bile hissettirmeden konforun en saf halini yaşatıyor.