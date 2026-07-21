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Kavurucu yaz sıcaklarına çözüm geldi! ŞOK'ta 22 Temmuz Çarşamba günü serinleten indirimler

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Kavurucu yaz sıcaklarına çözüm geldi! ŞOK'ta 22 Temmuz Çarşamba günü serinleten indirimler

Şok, 22 Temmuz Çarşamba günü kavurucu yaz sıcaklarını unutturacak, adeta bir mühendislik harikası olan Aprilla ayaklı vantilatörü satışa çıkarıyor. Gelişmiş 3 kademeli hız ayarıyla evinizde tatlı bir meltemden güçlü bir esintiye kadar dilediğiniz lüks atmosferi yaratma gücü tamamen sizin elinizde. Akıllı salınım fonksiyonu sayesinde ferahlığı odanın en uç köşelerine bile kusursuzca ulaştıran bu cihaz, geniş alan serinletme etkisiyle tüm evi bir anda canlandırıyor. Ürün, sessiz çalışma performansı, en derin uykularınızda bile size varlığını bile hissettirmeden konforun en saf halini yaşatıyor.

#1
Foto - Kavurucu yaz sıcaklarına çözüm geldi! ŞOK'ta 22 Temmuz Çarşamba günü serinleten indirimler

TORİMA RETRO PİKAP HOPARLÖR Fiyat: 799 TL APRİLLA AYAKLI VANTİLATÖR Fiyat: 1,099 TL

#2
Foto - Kavurucu yaz sıcaklarına çözüm geldi! ŞOK'ta 22 Temmuz Çarşamba günü serinleten indirimler

TERMO PİKNİK ÇANTASI 23 L Fiyat: 175 TL ÇANTALI MİNDERLİ PİKNİK SETİ Fiyat: 250 TL

#3
Foto - Kavurucu yaz sıcaklarına çözüm geldi! ŞOK'ta 22 Temmuz Çarşamba günü serinleten indirimler

EMAYE KIZARTMA TAVASI Fiyat: 450 TL PAŞABAHÇE FREZYA TATLI TABAĞI 6’LI Fiyat: 350 TL

#4
Foto - Kavurucu yaz sıcaklarına çözüm geldi! ŞOK'ta 22 Temmuz Çarşamba günü serinleten indirimler

DESENLİ EMAYE SAKLAMA KABI 3’LÜ Fiyat: 750 TL DESENLİ EMAYE TENCERE Fiyat: 499 TL

#5
Foto - Kavurucu yaz sıcaklarına çözüm geldi! ŞOK'ta 22 Temmuz Çarşamba günü serinleten indirimler

SEYİDOĞLU CEVİZLİ HELVA 350 G Fiyat: 79,90 TL DR. OETKER KREM ŞANTİ 144 G Fiyat: 69,90 TL

#6
Foto - Kavurucu yaz sıcaklarına çözüm geldi! ŞOK'ta 22 Temmuz Çarşamba günü serinleten indirimler

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER SUPERTON TON BALIĞI ZEYTİNYAĞLI 3X75 G Fiyat: 145 TL NESCAFE CLASSIC EKONOMİK PAKET 300 G Fiyat: 399 TL ÜLKER BİSKREM EXTRA KAKAOLU KREMA DOLGULU BİSKÜVİ 230 G Fiyat: 50 TL MOLPED SUPERNIGHT MEGA FIRSAT PAKETİ GECE 30’LU Fiyat: 149 TL DOMESTOS WC BLOK ÇAM/OKYANUS 2’Lİ Fiyat: 95 TL

#7
Foto - Kavurucu yaz sıcaklarına çözüm geldi! ŞOK'ta 22 Temmuz Çarşamba günü serinleten indirimler

RAZER HAMMERHEAD HYPERSPEED TWS RZ 12-03820300-R3G1 Fiyat: 3,799 TL RAZER BLACKSHARK V2 PRO KABLOSUZ MİKROFONLU KULAK ÜSTÜ OYUNCU KULAKLIĞI BEYAZ/SİYAH Fiyat: 7,999 TL

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