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Gündem 10 yaşındaki özel çocuğa şiddeti baba ortaya çıkardı! Rehabilitasyon merkezinde öğretmen skandalı!
Gündem

10 yaşındaki özel çocuğa şiddeti baba ortaya çıkardı! Rehabilitasyon merkezinde öğretmen skandalı!

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İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde özel eğitim alan 10 yaşındaki öğrenme güçlüğü olan çocuğun öğretmeni tarafından şiddete uğradığı anlar babasının gizli kamerasıyla ortaya çıkınca, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükçekmece’de skandal bir şiddet olayı meydana geldi. Öğrenme güçlüğü yaşadığı için özel eğitim rehabilitasyon merkezine gönderilen 10 yaşındaki çocuğun, öğretmeni tarafından şiddete uğradığı iddia edildi. Çocuğunun kuruma gitmek istememesinden şüphelenip sınıfı pencereden izleyen dikkatli baba, dehşet anlarını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Aile, polis merkezine giderek öğretmen ve kurum hakkında şikayetçi oldu.

 

GİTMEK İSTEMİYORDU

Edinilen bilgiye göre aile, öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuklarının gelişimi için Büyükçekmece'de bulunan bir özel eğitim rehabilitasyon merkezine kayıt yaptırdı. Ancak bir süre sonra küçük çocuğun merkeze gitmek istememesi, huzursuz davranması ve belirgin bir korku sergilemesi ailesinin gözünden kaçmadı. Çocuğundaki bu ani değişimden şüphelenen baba, durumu yerinde incelemek üzere rehabilitasyon merkezine gitti.

 

BABA GÖRÜNTÜLERİ ÇEKTİ

Sınıfa girmeden dışarıdan pencereden içeriye bakan baba, gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, özel eğitime muhtaç çocuğa ders vermesi gereken öğretmenin küçük çocuğa şiddet uyguladığını gören baba, hemen cep telefonuna sarıldı. Öğretmenin çocuğa yönelik uyguladığı şiddet anlarını anbean kameraya kaydeden acılı baba, elindeki delillerle birlikte soluğu emniyette aldı.

 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerle birlikte polis merkezine giden aile, hem şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen hem de olayda ihmali bulunan rehabilitasyon merkezi yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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