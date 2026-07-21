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Siyaset Tellioğulları mı Seferoğulları mı? Mustafa Sarıgül tarafını seçti
Siyaset

Tellioğulları mı Seferoğulları mı? Mustafa Sarıgül tarafını seçti

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Tellioğulları mı Seferoğulları mı? Mustafa Sarıgül tarafını seçti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu - Özel geriliminde safını seçti.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçtüzük gereği Meclis'in 1 Temmuz'da kapanması gerektiğini ancak çalışmaya devam ettiğini belirtti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağına ilişkin tartışmalarla ilgili çok sayıda vatandaşın kendisine soru yönelttiğini aktaran Sarıgül, siyasetçilerin seçmenlerine, teşkilatına, örgütüne karşı büyük borcu olduğunu söyledi.

Siyasette neyin ne olacağına, kimin nereye geleceğine milletin karar vereceğini, kulisle, krizle, mahkemeyle siyasete hiçbir zaman yön verilemeyeceğini dile getiren Sarıgül, şu değerlendirmelerde bulundu:

 

"Su akar, yolunu bulur, milletimizin dediği olur. Ben de milletimizin emrinde olmaya her zaman devam ederim. Millet iktidardan yoruldu, bir değişime, dönüşüme ihtiyaç var. Bu iktidarı değiştirmek için başlamış büyük bir yürüyüş var. Tüccarın sermayesi para, siyasetin gücü de halkımızdır ve milletimizdir. Halkın gücü şu anda Özgür Özel Genel Başkanımızın yanında tecelli etmiş vaziyettedir. Böyle bir ortamda kimse nefis mücadelesi yapamaz ve yapmaya da hakkı yoktur. Bireysel çıkar için değil, toplumsal çıkar için siyaset yapıyorsak bu yürüyüşe katılacağız ve bu yola devam edeceğiz."

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Yorumlar

Koray

Ha ha ha komik:)

mazlum

hiç sorma sarıgül ahbap lar bile sizin yanınızda hırsızlar yolsuzlar milli ve maheneviyata düşmanlar daha çok dersimi bombalayanlar ama sorsan alevilerde sizinle
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