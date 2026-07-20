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Gündem Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!
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Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!

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Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!

Küresel sömürge çetesinin elebaşısı ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bebek, kadın demeden on binlerce mazlumu katleden savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu korumak için yine tetikçiliğe soyundu. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararına dayanarak "Netanyahu kente gelirse tutuklanmalı" yönündeki haklı çıkışına yanıt veren Trump, eli kanlı katilin ABD topraklarında hiçbir şekilde tutuklanmayacağını küstahça ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki açıklamasına cevap vererek, "Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için kenti ziyaret etmesi halinde tutuklanması gerektiğini söylemesinin ardından açıklamada bulundu. Trump, "Binyamin Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Kendisi, kısa süre önce 52 bin masum protestocuyu öldüren ve son 47 yıldır Amerikalı askerler ile diğer insanları öldüren İran’a karşı mücadele ediyor. Tutuklanması gerekenler, İran’ı eşi benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişilerdir. Bu mesele, önceki başkanlar döneminde yıllar önce çözülmüş olmalıydı" dedi.

 

UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emri

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2024 yılı Kasım ayında Gazze’de açlığın silah olarak kullanılması ve sivil nüfusa kasıtlı saldırı düzenlenmesi gibi savaş suçlarının yanı sıra cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerden oluşan insanlığa karşı suçlardan Netanyahu’nun cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğuna hükmetmişti. Mahkeme, bu çerçevede Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. O tarihten bu yana Netanyahu sadece ABD ve eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban döneminde İsrail’in en yakın müttefiklerinden biri olan Macaristan’a resmi ziyaret gerçekleştirebilmişti.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise, Netanyahu’nun UCM’de yargılanması gereken bir savaş suçlusu olduğunu ifade ederek, "Netanyahu, New York’u ziyaret ederse tutuklanmalı" demişti.

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