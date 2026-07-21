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Türkiye'nin dev kulüplerinden Kanarya genç sambacıda son virajda: Andre!

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Türkiye'nin dev kulüplerinden Kanarya genç sambacıda son virajda: Andre!

Fenerbahçe, orta alandaki muhtemel ayrılıklara karşı 'gençlik' planını devreye soktu. Corinthians forması giyen Andre konusunda ciddi bir mesafe alındığı öğrenildi.

#1
Foto - Türkiye'nin dev kulüplerinden Kanarya genç sambacıda son virajda: Andre!

Şu anda Fenerbahçe'nin mevcut orta sahasında kalabalık var. Ancak Fred'in Brezilya pazarından talipleri var. Bu arada Paris FC de Kante'yi takip ediyor. Yönetim olası ayrılıklara karşı önlemini aldı.

#2
Foto - Türkiye'nin dev kulüplerinden Kanarya genç sambacıda son virajda: Andre!

Corinthians'ın 20 yaşındaki genç yeteneği Andre konusunda sıcak gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.

#3
Foto - Türkiye'nin dev kulüplerinden Kanarya genç sambacıda son virajda: Andre!

İki kulübün anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 2006 doğumlu Brezilyalı futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4'lük kontenjanındaki "genç" kriterini fazlasıyla karşılıyor. 1.83 boyundaki futbolcunun asıl yeri merkez orta saha... Fakat ön liberoda ve 10 numarada da görev yapabiliyor. Yani bu anlamda tam bir joker...

#4
Foto - Türkiye'nin dev kulüplerinden Kanarya genç sambacıda son virajda: Andre!

Corinthians ile 31 Aralık 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Andre konusunda daha önce de çeşitli temaslar kurulmuştu. Bugün itibarıyla Fred ve Kante'nin ayrılık ihtimallerinin yükseldiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler bu sebeple tekrar sambacıya döndü. Andre'nin tahmini piyasa değeri 16 milyon euro civarında... Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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