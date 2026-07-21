Türkiye'nin dev kulüplerinden Kanarya genç sambacıda son virajda: Andre!
Fenerbahçe, orta alandaki muhtemel ayrılıklara karşı 'gençlik' planını devreye soktu. Corinthians forması giyen Andre konusunda ciddi bir mesafe alındığı öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçe, orta alandaki muhtemel ayrılıklara karşı 'gençlik' planını devreye soktu. Corinthians forması giyen Andre konusunda ciddi bir mesafe alındığı öğrenildi.
Şu anda Fenerbahçe'nin mevcut orta sahasında kalabalık var. Ancak Fred'in Brezilya pazarından talipleri var. Bu arada Paris FC de Kante'yi takip ediyor. Yönetim olası ayrılıklara karşı önlemini aldı.
Corinthians'ın 20 yaşındaki genç yeteneği Andre konusunda sıcak gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.
İki kulübün anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 2006 doğumlu Brezilyalı futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4'lük kontenjanındaki "genç" kriterini fazlasıyla karşılıyor. 1.83 boyundaki futbolcunun asıl yeri merkez orta saha... Fakat ön liberoda ve 10 numarada da görev yapabiliyor. Yani bu anlamda tam bir joker...
Corinthians ile 31 Aralık 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Andre konusunda daha önce de çeşitli temaslar kurulmuştu. Bugün itibarıyla Fred ve Kante'nin ayrılık ihtimallerinin yükseldiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler bu sebeple tekrar sambacıya döndü. Andre'nin tahmini piyasa değeri 16 milyon euro civarında... Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23