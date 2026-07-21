TOKİ Başkanı Malatya'da konuştu: Her bölgenin iklimine göre konut inşa ediyoruz

Bunun yanı sıra 70 bin 548 sosyal donatının yapımını sürdürdüklerini ve yatırım bedeli toplam 6 trilyon 141 milyar lira olan inşai faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Sungur, kentsel dönüşüm kapsamında da bugüne kadar 229 bin 802 dönüşüm konutu inşa ettiklerini kaydetti. TOKİ'nin dar ve orta gelirli vatandaşlara konut üretmeye odaklandığını dile getiren Sungur, yapılan konutların yüzde 42'sinin dar ve orta gelir grubuna, yüzde 10'unun TOKİ desteği olmadan ev sahibi olamayacak vatandaşlara, yüzde 13'ünün kentsel dönüşüm projelerine, yüzde 26'sının deprem ve sellerin ardından inşa edilen afet konutlarına, yüzde 8,5'inin kaynak geliştirme amacıyla üst gelir grubuna yönelik projelere, yüzde 0,5'inin ise tarım köy konutlarına ayrıldığını belirtti.