TOKİ Başkanı Malatya'da konuştu: Her bölgenin iklimine göre konut inşa ediyoruz

Bir şehrin dirençli hale gelmesinin yalnızca konut üretmekle mümkün olmadığını vurgulayan Sungur, kamu binaları, kültür merkezleri ve diğer sosyal donatı alanlarının da aynı anlayışla inşa edilmesi gerektiğini, bu kapsamda 191 millet bahçesi dahil toplam 70 bin 548 sosyal donatının TOKİ tarafından hayata geçirildiğini söyledi. Sungur, şöyle konuştu: "Sadece TOKİ olarak Kahramanmaraş depremleri neticesinde 11 ilde 348 bin 493 konutun yapımını tamamladık. En büyük tehdidi depremler olarak algılıyoruz ama bugün geldiğimiz noktada biz depremlerle uğraştığımız kadar yangınlar ve sellerle de uğraşıyoruz. Bunda belki de en büyük etken, iklim değişikliğinin kontrol edilemez hale gelmesi ve zamanında önlem almadığımız için tahmin edemediğimiz büyük yıkıcı etkilerinin ortaya çıkmasıdır. Bu manada da biz belki deprem güvenliğine çok fazla zaman ayırırken bu yeni karşı karşıya kalabileceğimiz diğer afet risklerine karşı da önemli bir önlem almak zorundayız."