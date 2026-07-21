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TOKİ Başkanı Malatya'da konuştu: Her bölgenin iklimine göre konut inşa ediyoruz

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TOKİ Başkanı Malatya'da konuştu: Her bölgenin iklimine göre konut inşa ediyoruz

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, şehirlerin yalnızca depreme değil, sel ve yangın gibi doğal afetlere karşı da dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu nedenle yapılarımızı her bölgenin iklim koşullarına uygun şekilde inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

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Foto - TOKİ Başkanı Malatya'da konuştu: Her bölgenin iklimine göre konut inşa ediyoruz

Sungur, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı Başkanlığı, İller Bankası (İLBANK) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "COP31 İklime Dirençli Şehirler: Yerelden Küresele İşbirlikleri" paneline katıldı. Sungur, buradaki konuşmasında TOKİ'nin 1984'ten 2002 yılına kadar 43 bin 145 konut ürettiğini ve 940 bin konuta kredi desteği sağladığını belirterek, 2002'den bugüne ise 1 milyon 767 bin konut ürettiklerini söyledi.

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Foto - TOKİ Başkanı Malatya'da konuştu: Her bölgenin iklimine göre konut inşa ediyoruz

Bunun yanı sıra 70 bin 548 sosyal donatının yapımını sürdürdüklerini ve yatırım bedeli toplam 6 trilyon 141 milyar lira olan inşai faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Sungur, kentsel dönüşüm kapsamında da bugüne kadar 229 bin 802 dönüşüm konutu inşa ettiklerini kaydetti. TOKİ'nin dar ve orta gelirli vatandaşlara konut üretmeye odaklandığını dile getiren Sungur, yapılan konutların yüzde 42'sinin dar ve orta gelir grubuna, yüzde 10'unun TOKİ desteği olmadan ev sahibi olamayacak vatandaşlara, yüzde 13'ünün kentsel dönüşüm projelerine, yüzde 26'sının deprem ve sellerin ardından inşa edilen afet konutlarına, yüzde 8,5'inin kaynak geliştirme amacıyla üst gelir grubuna yönelik projelere, yüzde 0,5'inin ise tarım köy konutlarına ayrıldığını belirtti.

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Foto - TOKİ Başkanı Malatya'da konuştu: Her bölgenin iklimine göre konut inşa ediyoruz

Bir şehrin dirençli hale gelmesinin yalnızca konut üretmekle mümkün olmadığını vurgulayan Sungur, kamu binaları, kültür merkezleri ve diğer sosyal donatı alanlarının da aynı anlayışla inşa edilmesi gerektiğini, bu kapsamda 191 millet bahçesi dahil toplam 70 bin 548 sosyal donatının TOKİ tarafından hayata geçirildiğini söyledi. Sungur, şöyle konuştu: "Sadece TOKİ olarak Kahramanmaraş depremleri neticesinde 11 ilde 348 bin 493 konutun yapımını tamamladık. En büyük tehdidi depremler olarak algılıyoruz ama bugün geldiğimiz noktada biz depremlerle uğraştığımız kadar yangınlar ve sellerle de uğraşıyoruz. Bunda belki de en büyük etken, iklim değişikliğinin kontrol edilemez hale gelmesi ve zamanında önlem almadığımız için tahmin edemediğimiz büyük yıkıcı etkilerinin ortaya çıkmasıdır. Bu manada da biz belki deprem güvenliğine çok fazla zaman ayırırken bu yeni karşı karşıya kalabileceğimiz diğer afet risklerine karşı da önemli bir önlem almak zorundayız."

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Foto - TOKİ Başkanı Malatya'da konuştu: Her bölgenin iklimine göre konut inşa ediyoruz

"İklim ve coğrafyaya uyumlu binalar inşa ediyoruz" Yeniden yapım ve tasarım sürecinde önceliği deprem güvenliğine verdiklerini vurgulayan Sungur, Türkiye'deki deprem yönetmeliklerinin çağın gerekliliklerinin de ötesine geçecek şekilde güncellendiğini söyledi. Sungur, tüm gereklilikleri yerine getirerek projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "İklim ve coğrafyaya uyumlu binalar inşa etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin 81 ilinde dört mevsim yaşanıyor. Bu nedenle yapılarımızı her bölgenin iklim koşullarına uygun şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda, suyun yeniden kullanımı ve tüketimin azaltılmasına yönelik tüm önlemleri almaya çalışıyoruz. Kullanılan suları arıtarak rezervuarlarda ve bahçe sulamasında yeniden değerlendiriyor, böylece suyun daha verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Ayrıca az su tüketen bitkisel peyzaj uygulamalarını yaygınlaştırıyor ve yenilenebilir enerji projelerini de yapı projelerimize entegre ediyoruz."

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