Eskişehir’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Yapıldak Mahallesi’ndeki İni Dağı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı.5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 10 arazör, 4 iş makinesi ve 100 işçi görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.