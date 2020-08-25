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Aktüel Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aktüel

Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:37:46 -
Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir evden çok sayıda ziynet eşyasının çalınması olayına karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıncık Mahallesi'nde yaşayan A.Ş'ye ait evden ziynet eşyaları ile dövizin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler Y.M, O.Ç, A.M, Y.A. ile C.A'yı Çandır Mahallesi'ndeki çadırlık alanda çalınan ziynet eşyaları ile yakaladı.

Gözaltına alınan 5 zanlı, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.M. hakimlikçe tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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