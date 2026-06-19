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Eğitim Bakan Çiftçi'nin talimatı üzerine Eskişehir'de maç yayınları iptal edildi
Eğitim

Bakan Çiftçi'nin talimatı üzerine Eskişehir'de maç yayınları iptal edildi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bakan Çiftçi'nin talimatı üzerine Eskişehir'de maç yayınları iptal edildi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle Dede Korkut Parkı’nda kurulması planlanan milli maç dev ekran yayınının iptal edildiğini duyurdu. Albayrak, geleceğe adım atacak olan gençlerin sınav sükûnetinin ve motivasyonunun her türlü etkinlikten daha öncelikli olduğunu vurguladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, hafta sonu yapılacak YKS’ye girecek gençlerin motivasyonunu korumak amacıyla Dede Korkut Parkı’nda Türkiye-Paraguay milli maç yayını için dev ekran kurulmayacağını açıkladı.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle Dede Korkut Parkı’nda planlanan milli maç yayınının iptal edildiğini duyurdu. İl Başkanı Albayrak, sınava girecek öğrencilerin sükûnetinin ve motivasyonunun her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

"Gençlerimiz her şeyden önemlidir"

Gençlerin geleceğini etkileyecek bu kritik süreçte ortak duyarlılık çağrısında bulunan Albayrak, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli Hemşehrilerim, Bu hafta sonu YKS’ye girecek gençlerimizin sükûnetini ve motivasyonunu korumak bizler için her şeyden önceliklidir. Bu hassasiyetle, 20 Haziran Cumartesi günü Dede Korkut Parkı’nda herhangi bir dev ekran kurulmayacak ve Türkiye - Paraguay maçının yayını yapılmayacaktır. Hem hayallerine koşan evlatlarımıza zihin açıklığı, hem de Ay-Yıldızlı formamızı terletecek A Millî Takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Ortak duyarlılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz."

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