  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Eskişehir’de suya büyük zam!
Yerel

Eskişehir’de suya büyük zam!

Eskişehir’de bugün toplanan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Genel Kurulu’nda, şebeke suyuna yüzde 70 zam oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 20:53:00 -
Eskişehir’de suya büyük zam!

Dün toplanan ESKİ Genel Kurulu’nda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için toplantı bugüne ertelenmişti. Bugün tekrar toplanan kurulun en önemli gündem maddesi ise şebeke suyuna yapılacak zam oldu.

Kurulda oy çokluyla alınan karara göre metreküpü 5,29 TL olan su fiyatı 9,64 TL’ye yükseldi. Atık su bedeli ise 2,64 TL’den 3,86 TL’ye yükseldi. Böylelikle toplam su bedeli 7.93’den 13.50’ye yükselirken, şebeke suyuna yapılan zam yüzde 70 olarak açıkladı. Zamlı tarifenin ise 28 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23