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Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 416 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:54:37 -
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 416 kişiye para cezası uygulandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 416 kişiye para cezası kesildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 416 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere, 392 lira ila 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı.

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