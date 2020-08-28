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Aktüel Eskişehir'de silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 13 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 13 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:20:46 -
Eskişehir'de silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 13 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de silahlı saldırı olaylarına karıştığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki 4 ayrı "kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla mala zarar verme" olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde, 3 tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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