Eskişehir'de silahlı saldırı: Başından vurulan kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir kişi, yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde hastaneye götürüldü. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde yaşayan Muhammed A. (31), yakınları tarafından özel bir hastaneye başından silahla vurulmuş halde getirildi.
Hastanede hayatını kaybeden Muhammed A'nın cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili kapsamlı çalışma başlatan Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının Muhammed A'nın yeğeni adli süreçteki çocuk A.Ç.A. (15) olduğunu belirledi.
Ekiplerce gözaltına alınan A.Ç.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.