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Aktüel Eskişehir'de silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi de vuruldu
Aktüel

Eskişehir'de silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi de vuruldu

İki grup arasında "kız isteme" meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:47:49 -
Eskişehir'de silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi de vuruldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

75. Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında "kız isteme" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüdü.

Kavga sırasında tabanca ve tüfeklerle ateş edilmesi sonucu Bahadır A, Cihat A. ve Mert K. ile o sırada yoldan geçen Ozan G. yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer zanlıların da yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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