Eskişehir'de oynanan maçta kazanan çıkmadı!
Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.
Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.
Karşılaşma Konyaspor'un sahasının bakımı nedeniyle Eskişehir'de oynandı.
Süper Lig'de Konyaspor gelecek hafta İstanbulspor'a konuk olacak. Başakşehir ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
Geride kalan 2 haftanın ardından Konyaspor puanını 2'ye, Başakşehir ise 4'e çıkardı..
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