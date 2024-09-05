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Kültür - Sanat Eskişehir’de heyecanlandıran keşif: Tam 5 bin 200 yıllık
Kültür - Sanat

Eskişehir’de heyecanlandıran keşif: Tam 5 bin 200 yıllık

Yeniakit Publisher
2024-09-05 16:48:00 -
Eskişehir’de heyecanlandıran keşif: Tam 5 bin 200 yıllık

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından araştırmaların yürütüldüğü Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yeni keşif heyecanlandırdı. 5 bin 200 yıl önce bilinçli gömülen yapı ortaya çıkarıldı.

Türkiye’de yapılan arkeolojik araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazılarda yeni sonuçlar elde edildi.

TUNÇ ÇAĞI'NA AİT

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki'nin başkanlığını yürüttüğü kazılarda, höyüğün batısında İlk Tunç Çağı'na ait 5 bin 200 yıllık yapıların bilinçli gömüldüğü ortaya çıktı.

Yapılarda evlerin ve içlerindeki ocak, kül çukuru, silo gibi öğelerin tamamen boşaltılıp temizlendikten sonra kaliş adı verilen kırmızı renkli steril toprakla gömülmüş olduğu belirlendi.

Ayrıca kolaylıkla parçalanabilecek olan çamurdan yapılmış silonun bile tahrip olmadan korunacak biçimde özellikle toprak altında bırakıldığı tespit edildi.

ARKEOLOJİK KAZIDAN İLK BULGULAR

Yapılan arkeolojik keşfin döneme ait literatürdeki ilk örnek olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Türkteki, "Bu alandaki yapıların hepsinin şimdilik en azından arka odalarının özellikle gömüldüğünü tespit ettik. Çevrede bulunan kırmızı renkli steril toprak, yapıların içine tamamen doldurulmuş ve bu sayede aslında bir taraftan kullananlar için, belki farklı anlamı var ama, yapıların duvarları da 2,5-3 metre yüksekliğe kadar korunmuş vaziyette'' dedi.

''BUGÜNE KADAR İLK ÖRNEK''

Normal şartlarda bir höyükte sadece yapıların temelleriyle karşılaşırken burada yapıların duvarlarının neredeyse çatıya kadar korunduğunu belirten Prof. Dr. Murat Türkteki, ''Bu işlem yapılmadan önce kapılar veya havalandırma alanları taşla örülmüş, daha sonra bu doldurma işlemi gerçekleşmiş. Doldurma işlemi sırasında belli ki bir tören, bir ritüel var. Örülen kapı ve pencere boşluklarının içine kurban edilen hayvanların parçaları bırakılmış. Yine o törende kullanılan kaplardan biri yapının içine atılmış. Küllüoba'daki bu örnek literatürde bu döneme ait bugüne kadar tespit edilen ilk örnektir" ifadelerini kullandı.

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İHA

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