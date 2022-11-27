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Yerel Eskişehir'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Yerel

Eskişehir'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 12:18:00 -
Eskişehir'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Yakup Efe Sarı'nın (19) kullandığı 10 F 6761 plakalı otomobil ile Onur C. idaresindeki 26 ADZ 133 plakalı hafif ticari araç, Seyitgazi-Eskişehir kara yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan Eskişehir'de görevli polis memuru Ercan Sarı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan oğlu Yakup Efe Sarı ise kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan polis memurunun eşi Zeynep Sarı, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, kızı Elif Zeycan Sarı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, hafif ticari aracın sürücüsü Onur C. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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