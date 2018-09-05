Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Eskişehir Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Mukadder A., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakalandı.

FETÖ'nün örgüt yapılanmasında "ev ve sohbet sorumlusu" olduğu değerlendirilen zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.