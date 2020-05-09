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Aktüel

Eskişehir'de bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:21:22 -
Eskişehir'de bir mahalle karantinaya alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Sivrihisar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize bağlı Ahiler Mahallesi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 7 Mayıs 2020 tarih ve 32 sayılı kararı gereğince 14 gün süre ile giriş çıkışlara kapatılmıştır."

Jandarma tarafından 170 nüfuslu mahallenin giriş çıkışları kapatıldı.

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