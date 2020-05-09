Eskişehir'de bir mahalle karantinaya alındı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir mahallenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Sivrihisar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlçemize bağlı Ahiler Mahallesi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 7 Mayıs 2020 tarih ve 32 sayılı kararı gereğince 14 gün süre ile giriş çıkışlara kapatılmıştır."
Jandarma tarafından 170 nüfuslu mahallenin giriş çıkışları kapatıldı.