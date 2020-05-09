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Aktüel

Eskişehir’de bir mahalle karantinaya alındı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Ahiler Mahallesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:08:18 -
Eskişehir’de bir mahalle karantinaya alındı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Ahiler Mahallesi, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında karantina altına alındı.


Sivrihisar’a bağlı Ahiler Mahallesi korona virüs salgını sebebiyle ilçe Hıfzısıha Kurulunun 07/05/2020 tarih ve 32 sayılı kararı gereğince 14 gün süre ile giriş çıkışlara kapatıldı. Mahallede 60 hane bulunurken, burada yaşayan yaklaşık 170 kişi 14 gün ilçeden çıkamayacak.

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