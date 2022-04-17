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Yerel Eskişehir'de araç şarampole savruldu! İçinde bebek de vardı
Yerel

Eskişehir'de araç şarampole savruldu! İçinde bebek de vardı

Şoförünün, seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybeden araç, şarampolde ters döndü. Aracın içinde bulunan 1'i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 15:03:00 -
Eskişehir'de araç şarampole savruldu! İçinde bebek de vardı

Eskişehir-Ankara kara yolu 4’ünci kilometresinde, Hamit Çalışkan kullandığı 16 AJT 511 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Bu etkiyle otomobil yol dışına savrularak şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Çalışkan ile 1'i bebek 5  kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, yaralıların hayati tehlikelilerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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