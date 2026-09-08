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Yerel Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif Mavi'nin öldüğü kazada sürücü yeniden gözaltına alındı
Yerel

Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif Mavi'nin öldüğü kazada sürücü yeniden gözaltına alındı

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Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif Mavi'nin öldüğü kazada sürücü yeniden gözaltına alındı

4 Eylül'de Vişnelik Mahallesi'nde meydana gelen kazada F.A.B. hakkındaki ev hapsi itiraz üzerine kaldırıldı; kadın sürücü adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği trafik kazasında hakkında ev hapsi kararı verilen sürücü F.A.B., karara yapılan itiraz üzerine çıkarılan yakalama kararının ardından yeniden gözaltına alındı.

Kaza, 4 Eylül günü Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta meydana geldi. F.A.B. (40) idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı.

Kazada anne Merve Avli hafif yaralandı. Ağır yaralanan Elif Mavi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kız, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan F.A.B. hakkında ilk etapta ev hapsi kararı verilmişti. Yapılan itiraz sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ev hapsi kararı kaldırıldı ve sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan kadın sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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