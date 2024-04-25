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Gündem Eskişehir, Müslüman toprağı değil mi? Kelime-i Tevhid bayrağı rahatsız etti
Gündem

Eskişehir, Müslüman toprağı değil mi? Kelime-i Tevhid bayrağı rahatsız etti

Yeniakit Publisher
2024-04-25 00:59:00 -

Kelime-i Tevhid bayrağına karşı belirli bir azınlığın hazımsızlığı Eskişehir'de ortaya çıktı. Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç neredeyse linç edilecekti.

Eskişehir'de elinde Kelime-i Tevhid bayrağı açan olan Erzincanlı genç, bir azınlığın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Şoka uğrayan Erzincanlı genç, "Abi, üstünde Allah Muhammed" yazıyor diye açıklama yapmak zorunda kaldı.

Küfür ve hakaret eşliğinde darp edilen genci savunanların olmamasıysa dikkat çekti.

KENDİ HALİNDE VE KİMSEYE ZARARI OLMAYAN VATANDAŞLARI HEDEF SEÇİYORLAR

Son zamanlarda nefret ve kin dolu malum azınlık, kendi halindeki Müslüman vatandaşları tasarlayarak hedef seçiyor. Bununla birlikte Kelime-i Tevhid'in anlamıyla Arapça okunuşunu bilmeyenler üzerinden toplum provoke ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 Ocak 2024 sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Ege Akersoy isimli saldırgan Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atmıştı.

Aydemir'in milliyetçi ve muhafazakar olduğu öğrenilirken yaşanan hain saldırı günlerce gündemin ilk sıralarında yerini almıştı.

ARAPÇA BİLMEYENLER İÇİN İSLAM'IN TEMEL DÜSTURU KELİME-İ TEVHİD NE ANLAMA GELİYOR?

Bilindiği üzere yüce İslâm dininin temelini ve imanın esaslarını ifade eden Kelime-i Tevhid, "Lâ ilâhe illallâh Muhammedü'r-Rasûlullah" ifadeleriyle okunuyor.

İslâm'ın temel ilkesini oluşturan Kelime-i Tevhid, "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın elçisidir" anlamını taşıyor.

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