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Eğitim Eskişehir liseleri taban puanı 2021 |Eskişehir liseleri kontenjanları 2021
Eğitim

Eskişehir liseleri taban puanı 2021 |Eskişehir liseleri kontenjanları 2021

Ortaokul 8. sınıfı bitiren her öğrenci LGS sınavına girerek lise 1 yani 9. sınıfa geçmektedir. Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli liseler bulunmaktadır. Bu liseler girmek için LGS sınavına girmek gerekir. LGS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, Eskişehir liseleri taban puanları ve kontenjan sayıları kaçtır 2021?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:55:00 -
Eskişehir liseleri taban puanı 2021 |Eskişehir liseleri kontenjanları 2021

Lise taban puanları ve kontenjan sayısı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hedefledikleri liseye girebilmek için yoğun şekilde sınava hazırlanan öğrenciler internette liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detaylar…

Eskişehir liseleri taban puanı 2021, Eskişehir liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

 

Eskişehir’de bulunan liselerin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Eskişehir liseleri taban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 

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