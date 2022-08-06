6 Ağustos Cumartesi günü öğle saatlerinde Eskişehir’de sağanak yağış etkili oldu. Bu sebeple Pazar günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor.

Eskişehir hava durumu 7 Ağustos

Eskişehir'de 7 Ağustos Pazar günü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bolu, Düzce, Çorum, Amasya, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara çevreleri, Antalya’nın kuzey ve batısı ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.