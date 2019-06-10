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Eskişehir Fizyomer Terapia Sağlık Turizmi yetki belgesi aldı

Sağlık Bakanlığına yapılan başvurunun ardından gerekli çalışmalarını tamamlayan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ‘Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ni almaya hak kazandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:41
Eskişehir Fizyomer Terapia Sağlık Turizmi yetki belgesi aldı

Sağlık Bakanlığına yapılan başvurunun ardından gerekli çalışmalarını tamamlayan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi ‘Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ni almaya hak kazandı.


Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Temmuz 2017 tarihinde 30123 sayılı Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı yönetmeliği gereği uluslararası sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterecek kurumlar için yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi de gerekli ölçütleri sağlayıp alt yapısını oluşturarak başvurusunu yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yerinde inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Fizyomer, sağlık turizmi ve turistin sağlığı konusunda donanımlarının tam olduğunun tespit edilmesiyle ‘Sağlık Turizmi Yetki Belgesini’ aldı.


"Sağlık turizmi büyük öneme sahip"


Sağlık turizminin önemine dikkat çeken Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir, “Sağlık turizmi ülkemiz ve şehrimiz açısından büyük bir öneme sahiptir. Sağlık turizminde, Türkiye’yedünyanın diğer ülkeleriyle kıyaslandığında giderek artan talep görülmektedir. Sağlık turizmi; ekonomik, sosyal ve ticari değerlerin yanında uluslararası ilişkileri de iyileştiren bir değere sahiptir. Fizyomer Terapia; geliştirilmiş yenilikçi yüksek teknoloji cihazlarıyla uluslararası düzeyde sağlık hizmeti vermek ve tedavide büyük bir fayda sağlamak amacıyla almış olduğu sağlık turizmi yetki belgesiyle yabancı hasta kabulüne başlamıştır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:41
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