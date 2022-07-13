Eski ülkücü Taha Akyol, sonunda bu haltı da yedi! Yuh olsun sana, yuh olsun

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol, iyice zıvanadan çıktı. "Kaşarın eskisi olur, ülkücünün değil" sözüne rağmen, "ülkücülük" sıfatını rafa kaldıran Akyol, bu defa da "Soros artığı" Osman Kavala'yı savunarak büyük bir skandala imza attı. İşte "hukuku müdafaa" kılıflı o pespaye yazının ilgili bölümü:

"Osman Kavala’nın tutukluluğu konusunda AİHM’nin yine Türkiye için “hak ihlali” kararı vermesi üzerine düşündüm… AİHM’ye hak mı vermeli, Türkiye’yi mi savunmalı? Vatanseverliğin gereği hangisidir?

Bu sualin cevabı, “vatanseverlik” kavramı içinde hukuka verdiğimiz yerle ilgilidir.

Hukuka değer vererek baktığımızda, asıl sorgulanması gereken husus; Türkiye’nin dünya gözünde, hak ihlallerinin yaygın olduğu bir ülke durumuna düşmesidir. AYM Başkanı Zühtü Arslan açıklamıştı: “Anayasa Mahkemesi’ne neredeyse tek başına AİHM’in 47 ülkeden aldığı kadar bireysel başvuru oluyor” (14 Şubat 2022)

Bu bir vatanseverin savunabileceği bir tablo değildir."