Eski ülkücü raydan çıktı! Yavaş ol bakalım Taha Akyol

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol, iyice zıvanadan çıktı. "Kaşarın eskisi olur, ülkücünün değil" sözüne rağmen, "ülkücülük" sıfatını rafa kaldıran Akyol, bu defa da mütevazılığıyla bilinen Tayyip Erdoğan'ı "kibirli" olmakla itham etti. İşte Akyol'un "Hadi oradan" dedirten söz konusu yazısının ilgili bölümü:

"Erdoğan’ın “hain, alçak, nankör, kanalizasyon çukurunda debeleniyorlar, edepsiz kadın” gibi sözleri 2011 yılı civarında başladı, giderek dozunu arttırdı.

(...) Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatının ön planda olduğu konuşmalarında bile daima gergin, sinirli, sürekli muhalefete ağır sözlerle hücum ediyor.

Dış politikada ise diplomasi dilinde görülmeyen “ey” haykırışları, “bunlar Haçlı ittifakı” gibi sözler, Araplara “sen benim muhatabım olamazsın” yahut “topunuz bir Türkiye etmezsiniz” hitapları…

(...) Kabaca 2011’e kadar izlenen rasyonel ekonomi politikaları ve AB reformları ile sağlanan başarılar Erdoğan’da özgüven patlaması yarattı. Bu özgüven patlamasıyla önce partisinde tek karar verici hale geldi. Abdullah Gül, Ali Babacan, Mehmet Şimşek, sonra Ahmet Davutoğlu gibi isimleri siyaseten tasfiye etti… Bunu CB sistemiyle ülkede tek karar verici hale gelmesi izledi.

Buyurgan konuşma ve tavırları, CB sisteminde büsbütün arttı. Hatalarının “devede kulak” olduğunu söylüyor… Hele de “Dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir” demesi de kendisini nasıl gördüğünün ifadesidir.

Erdoğan Türkiye değildir, Türkiye’nin, anayasal şartları belli ve süresi cumhurbaşkanıdır. Kendisini Türkiye görmek muhalefete hain diye bakmasına yol açıyor… Diplomatik bir sorunla karşılaştığında veya dışarıdan kendisine eleştiri olduğunda bunu “yedi düvel saldırıyor” diye algılıyor, diplomasinin yerini öfkeli davranışlar alıyor.

Siyaset biliminde buna “hubris sondromu” deniliyor, kibir demek… Uzun süre yüksek makamlarda bulunmanın, güç kudret sahibi olmanın yarattığı duygu… (...)"