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Medya Eski Türkiye’yi böyle anlattı! Acun Ilıcalı'nın tüm maaşı bakın nereye gidiyormuş
Medya

Eski Türkiye’yi böyle anlattı! Acun Ilıcalı'nın tüm maaşı bakın nereye gidiyormuş

Acun Ilıcalı'nın parayla neden mutlu olunmaz hakkındaki konuşması viral oldu. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenen videoda Ilıcalı tüm maaşının nereye gittiğini de açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 15:17:00 -

Acun Ilıcalı'nın parayla neden mutlu olunmaz hakkındaki konuşması sosyal medyada viral oldu. Ilıcalı'nın videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Zengin olmadan önceden de mutlu olduğunu söyleyen ünlü sunucu Acun Ilıcalı zengin olduktan sonrada mutlu bir şekilde hayatına devam ettiğini açıkladı.

Katıldığı bir programda para ve mutluluk ile ilgili açıklamalar yapan Ilıcalı “Parayla mutlu olunmayacağına altına imzamı atarım” dedi.

Aynı videoda, ilk muhabirlik maaşının 100 dolar olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, tüm maaşının benzine verdiğine verdiğini ve kendisine hiç para kalmadığını ifade etti.

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