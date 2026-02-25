  • İSTANBUL
Ağır şerbetli tatlılara alternatif arayanlar... İftar saatine şipşak magnolia tarifi
Selma Savcı

Ağır şerbetli tatlılara alternatif arayanlar... İftar saatine şipşak magnolia tarifi

Ağır şerbetli tatlılara alternatif arayanlar bu tarife göz atabilir.

#1
Foto - Ağır şerbetli tatlılara alternatif arayanlar... İftar saatine şipşak magnolia tarifi

Ramazan'da ağır şerbetli tatlılara alternatif arayanlar buraya! Hazırlaması sadece 15 dakika süren, ipeksi dokusu ve taze çileklerin ferahlığıyla damaklarda iz bırakan çilekli magnolia, iftar saatinin yeni gözdesi oluyor. İşte mutfakta vakit kaybetmeden hazırlayabileceğiniz, hem göze hem damağa hitap eden o meşhur magnolia tarifi…

#2
Foto - Ağır şerbetli tatlılara alternatif arayanlar... İftar saatine şipşak magnolia tarifi

İftar yemeğinin ardından hafif, sütlü ve yapımı zahmetsiz bir tatlı hayal ediyorsanız; modern pastanelerin en sevilen lezzeti magnolia tarifi imdadınıza yetişiyor. Mutfakta uzun saatler harcamadan, evdeki temel malzemelerle şaheser isteyenler için hazırladığımız bu tarif, özellikle ani misafir baskınlarında hayat kurtarıyor.

#3
Foto - Ağır şerbetli tatlılara alternatif arayanlar... İftar saatine şipşak magnolia tarifi

Yumuşacık muhallebisi, çıtır bisküvi katmanları ve mevsimin en taze meyveleriyle buluşan magnolia tatlısı, iftar sofranıza hem şıklık hem de ferahlık katacak. Üstelik çilek yerine kivi veya muz gibi farklı meyvelerle de çeşitlendirebileceğiniz bu esnek reçete, Ramazan boyunca favori tatlınız olmaya aday. İşte adım adım, tam kıvamında çilekli magnolia yapımı ve bilmeniz gereken küçük mutfak sırları...

#4
Foto - Ağır şerbetli tatlılara alternatif arayanlar... İftar saatine şipşak magnolia tarifi

ÇİLEKLİ MAGNOLİA TARİFİ İÇİN MALZEMELER · 1 su bardağı toz şeker · 1 litre süt · 2 tane yumurta sarısı · 2 yemek kaşığı nişasta · 2 yemek kaşığı un · 1 paket vanilya · 1 paket süt kreması · 10 adet çilek

#5
Foto - Ağır şerbetli tatlılara alternatif arayanlar... İftar saatine şipşak magnolia tarifi

ARASI VEYA ÜZERİ İÇİN 1 paket bebe bisküvisi ya da pötibör bisküvi

#6
Foto - Ağır şerbetli tatlılara alternatif arayanlar... İftar saatine şipşak magnolia tarifi

1. Magnolia tatlısı tarifi için nişasta, şeker, un, toz vanilya ve yumurtayı bir tencerede karıştırarak ocağa alın. 2. Yavaş yavaş sütü ilave edin ve sürekli karıştırarak topaklanmasına engel olun. 3. Muhallebi kıvamına gelene kadar kaynatın. Kıvamı yakaladığınızda altını kapatın.

#7
Foto - Ağır şerbetli tatlılara alternatif arayanlar... İftar saatine şipşak magnolia tarifi

4. Eğer topaklanma oldu ise blenderden geçirin ve soğumaya bırakın. Muhallebi soğurken bisküvileri rondodan geçirin. 5. Muhallebi soğuduktan sonra içine bir paket kremayı ekleyin. Ardından blenderla veya çırpma teli ile karıştırın. 6. Cam kâseye, kuplara veya borcama dökebilirsiniz. 7. Sıra en keyifli kısma geldi. İlk olarak bisküvi sonra çilek sonra muhallebi, sonra tekrar bisküvi çilek ve tekrar muhallebi ve en son üste bisküvi koyup üzerini süsleyin. Evde çilek yoksa kiviyle de yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

