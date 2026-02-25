Ağır şerbetli tatlılara alternatif arayanlar... İftar saatine şipşak magnolia tarifi

4. Eğer topaklanma oldu ise blenderden geçirin ve soğumaya bırakın. Muhallebi soğurken bisküvileri rondodan geçirin. 5. Muhallebi soğuduktan sonra içine bir paket kremayı ekleyin. Ardından blenderla veya çırpma teli ile karıştırın. 6. Cam kâseye, kuplara veya borcama dökebilirsiniz. 7. Sıra en keyifli kısma geldi. İlk olarak bisküvi sonra çilek sonra muhallebi, sonra tekrar bisküvi çilek ve tekrar muhallebi ve en son üste bisküvi koyup üzerini süsleyin. Evde çilek yoksa kiviyle de yapabilirsiniz. Afiyet olsun.