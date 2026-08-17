Trump cezalandırdı! Güney Kore kararını açıkladı

ABD ile Güney Kore arasındaki ortak askeri tatbikatların kapsamı daraltılıyor. Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon’dan planlanan tatbikatların önemli ölçüde küçültülmesini istediğini duyurdu.

MALİYET VE KİM JONG-UN VURGUSU

Trump, kararında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile arasındaki iyi ilişkilerin etkili olduğunu belirtti. Ortak tatbikatların oldukça maliyetli olduğunu savunan Trump, harcamaların büyük bölümünün ABD tarafından karşılandığını ifade etti.

Tatbikatların tamamen iptal edilmesi için artık geç kalındığını kaydeden ABD Başkanı, bu nedenle faaliyetlerin kapsamının önemli ölçüde azaltılması yönünde talimat verdiğini bildirdi.

GÜNEY KORE’YE İRAN ELEŞTİRİSİ

Trump, açıklamasında Güney Kore’ye yönelik bir eleştiriye de yer verdi. Güney Kore’nin, ABD’nin İran’la savaşına destek verme talebine “hayır” yanıtı verdiğini belirten Trump, bu tutumu da kamuoyuyla paylaştı.